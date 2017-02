Pena máxima para mãe acusada de matar as duas filhas no mar

Hoje às 15:10, atualizado às 15:34 Facebook

Twitter

Partilhar

A mulher acusada do duplo homicídio das filhas, de 19 meses e 4 anos, na praia da Giribita, em Oeiras, em 2016, foi condenada pelo Tribunal de Cascais a 25 anos de prisão efetiva.

Na leitura da sentença, o coletivo de três juízas do Tribunal de Cascais considerou que Sónia Lima "entrou com as filhas no mar com o propósito de lhes tirar a vida".

"A arguida agiu de forma livre, deliberada e conscientemente, com o propósito concretizado de tirar a vida às suas filhas. [...] Sabia que era uma conduta punível por lei", afirmou a presidente do coletivo.

Na noite de 15 de fevereiro de 2016, Sónia Lima entrou no mar na praia da Giribita, em Caxias, concelho de Oeiras, com as duas filhas. O alerta foi dado por um taxista que parou no local e ouviu gritos de socorro. A menina de 19 meses ainda foi resgatada com vida pelas equipas de socorro mas não resistiu e acabou por falecer no local. O corpo da menina de quatro anos só foi resgatado ao sexto dia de buscas.