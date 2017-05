Pena suspensa para idoso de Viana que tentou matar mulher

Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O tribunal de Viana do Castelo condenou, esta quinta-feira, a cinco anos de prisão, com pena suspensa, um idoso de 79 anos acusado de tentativa de homicídio qualificado da mulher, também de 79 anos, em novembro de 2016.

A juíza que julgou o caso prescindiu da leitura do acórdão, preferindo explicar ao arguido a sentença que o tribunal lhe aplicou, sublinhando que a suspensão da pena implica "a obrigação do homem se sujeitar a acompanhamento psicológico e proibição de se aproximar da mulher durante os cinco anos".

O tribunal absolveu o arguido do crime de violência doméstica de que estava acusado por considerar "não haver motivo suficiente para a condenação pela prática daquele crime, tal como ele vem tipificado na lei".

Dirigindo-se ao idoso, a juíza justificou a pena pela ausência de antecedentes criminais, pelo facto de a mulher o ter perdoado e a sua idade avançada.

A pena, disse a juíza, "não pode ser mínima porque o que o senhor fez é gravíssimo. Para o tribunal a pena adequada são cinco anos de prisão", justificando a suspensão com "a existência normal, pacífica e integrada na sociedade" do arguido.

"Teve consciência do que fez, mas passou-lhe algo pela cabeça. O tribunal não lhe está a dar uma palmadinha nas costas, mas não o vai meter na cadeia", reforçou, realçando o facto de o idoso "não se ter tentado desculpar".

E afirmou: "Isto não é uma censura minha, é da sua consciência. Nunca se perdoará pelo que fez".

Para a juíza, o filho do casal, presente durante todo o julgamento e hoje na leitura da sentença, foi o "herói" deste caso.

"Se há um herói nesta história, claramente é o seu filho. O senhor sabe que o que fez dividiu a família e ele soube gerir isso, conseguindo ficar ao lado sua mulher e ao seu lado. Houve alguém que lhe deitou a mão. Isso impressionou o tribunal", afiançou.

Para a magistrada, a proibição do arguido se aproximar da mulher, que expressou ao tribunal não querer continuar a viver com ele, vai ajudar o idoso "a perceber o que fez, e o alcance do que fez".

"Não acabou com a vida dela mas acabou com a sua porque vai passar por um período de maior solidão e debilidade física. Cada dia dos cinco anos vai-se lembrar que nunca devia ter pegado na faca para tentar matar a mãe dos seus filhos, a mulher que o acompanhou toda a vida e que o perdoou. No meio de tanto infortúnio é um homem de sorte", disse.

O caso ocorreu a um de novembro de 2016, na freguesia de Vila de Punhe, na margem esquerda do rio Lima, em Viana do Castelo, alegadamente por ciúmes que o arguido tinha da mulher.

A mulher ficou em estado muito grave após ter sido esfaqueada no abdómen com uma arma branca. O arguido ficou ferido com menos gravidade, tendo infligido a si próprio duas facadas no abdómen.