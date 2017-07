PJ apreende 26 desenhos falsos de Almada Negreiros

Hoje às 16:13 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou esta terça-feira a apreensão de 26 desenhos, presumivelmente falsos, do artista português Almada Negreiros, em ação desenvolvida numa feira do norte do país.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Diretoria do Norte da PJ informou que "no âmbito de ações de fiscalização realizadas em feiras de antiguidades, localizou e apreendeu numa feira que ocorreu no passado mês na zona norte do país, 26 desenhos presumivelmente falsos, do artista modernista português Almada Negreiros".

"Os desenhos, executados a tinta-da-china, estavam a ser comercializados sem qualquer menção que os identificasse como cópias, ostentando carimbo e selo de lacre suscetível de criar a ilusão de autenticidade", lê-se ainda na nota da PJ.

O comunicado termina informando que trabalhos apreendidos" bem como e que a pessoa que os vendia foi constituída arguida.