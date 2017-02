PJ deteve homem procurado há 12 anos por homicídio

Hoje às 12:54 Facebook

A Polícia Judiciária de Leiria deteve um homem procurado há 12 anos por um crime de homicídio praticado nas Caldas da Rainha.

Os factos ocorreram na madrugada de 12 de junho de 2005, "depois de uma noite de diversão" no centro da cidade das Caldas da Rainha, que "acabou em discussão entre vários indivíduos, acabando um deles por desferir uma facada noutro dos envolvidos", explicou à agência Lusa o coordenador da PJ de Leiria, António Sintra.

De acordo com o mesmo responsável, a vítima, de 19 anos e de nacionalidade estrangeira, "ainda foi transportada ao hospital, mas acabou por morrer em consequência dos ferimentos".

O homicida, também de nacionalidade estrangeira, com 32 anos de idade, sobre o qual pendia um mandado de detenção pela prática de crime de homicídio consumado, com recurso a arma branca, "esteve desaparecido, mas o departamento de investigação criminal desenvolveu uma investigação que culminou na quarta-feira com a sua detenção", acrescentou António Sintra.

O homem, detido em Lisboa, após ter chegado ao aeroporto num voo com origem em S. Paulo e escala em Paris, vai ser presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Leiria para aplicação de medidas de coação.