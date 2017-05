PJ deteve suspeito de violação, coação sexual e roubo em Valongo

Hoje às 12:06 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de um homem de 30 anos suspeito dos crimes de violação, coação sexual e roubo, ocorridos em Valongo, distrito do Porto, durante o mês de abril.

Em comunicado, a diretoria do Norte da PJ especifica que estão em causa "dois crimes de violação, um crime de coação sexual e um crime de roubo" ocorridos naquele concelho.

A PJ descreve que o homem perseguia as vítimas para as abordar quando passavam a pé em locais isolados, ameaçando-as com arma branca e usando de violência física para as "sujeitar a atos sexuais de relevo".

"Para além das agressões sexuais perpetradas, o suspeito ainda se apropriou de todo o dinheiro e do cartão bancário que uma das ofendidas trazia consigo", acrescenta a PJ.