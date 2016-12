PJ deteve três suspeitos de assalto à mão armada

Hoje às 13:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de três indivíduos, com idades entre 18 e 19 anos, suspeitos de terem assaltado dois jovens, sob ameaça de arma de fogo, numa via pública em Lourosa, Santa Maria da Feira.

Em comunicado, a PJ refere que as vítimas foram abordadas por um grupo de jovens que, com recurso ao que lhes pareceu ser uma espingarda caçadeira e bastões metálicos, se apropriaram do dinheiro que possuíam.

Segundo a PJ, os suspeitos, quatro jovens residentes em Vila Nova de Gaia, foram localizados no mesmo dia, tendo três deles sido detidos, após diligências de prova.

"Foi possível localizar e apreender a viatura utilizada para o cometimento do crime, assim como uma espingarda de pressão de ar e bastões metálicos, presumivelmente também utilizados para tal", refere o comunicado.