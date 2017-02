PJ explica como jovem de 18 anos ajudou o pai a sequestrar ex-companheira

Hoje às 14:01, atualizado às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O filho do homem que sequestrou e tentou asfixiar a ex-companheira no passado mês de janeiro, em Grândola, teve "participação importante" no crime de sequestro, revela a Polícia Judiciária.

Segundo o diretor da Polícia Judiciária de Setúbal, Vítor Paiva, o jovem, de 18 anos, terá atravessado um reboque à frente da viatura onde seguia a vítima, ajudando o pai a concretizar o crime de sequestro da ex-companheira, residente em Azinheira de Barros, no concelho de Grândola.

Vítor Paiva disse ainda que, além da prática deste crime, o jovem detido terá também participado no furto de uma viatura, que depois foi utilizada pelo pai durante vários dias, no período em manteve a ex-companheira sob sequestro e a sujeitou a vários crimes de violação e ofensas à integridade física.

O filho suspeito "participou ativamente e de uma forma importante" no sequestro de Anabela Lopes, no início do ano. "Conhecia o plano e participou ativamente", acrescentou Vítor Paiva.

"A prática deste crime vai muito além da proteção que a lei confere aos familiares dos arguidos. Neste caso, houve um ação concertada do jovem com o pai, para a prática de diversos crimes", acrescentou o responsável da PJ de Setúbal, convicto de que o jovem teria continuado a ajudar o progenitor se não tivesse ocorrido a intervenção policial que permitiu resgatar a vítima.

Vítor Paiva justificou a demora na detenção do jovem com o trabalho de investigação que foi necessário desenvolver, posteriormente, e lembrou que na altura em que correu a detenção do principal arguido no processo, a "prioridade era resgatar a vítima com vida".

Segundo Vítor Paiva, "entrou-se agora numa nova fase do processo", tendo sido possível cimentar a ideia de que o jovem "tinha ajudado o pai durante o sequestro" de Anabela Lopes. "O testemunho da vítima foi importante, mas não é o meio de prova exclusivo", acrescentou.

O jovem detido, suspeito dos crimes de furto e de sequestro, deverá ser ainda hoje presente às autoridades judiciárias para aplicação de eventuais medidas de coação.

O pai do jovem, que está acusado dos crimes de tentativa de homicídio qualificado, sequestro agravado e violência doméstica, está a aguardar julgamento em prisão preventiva.