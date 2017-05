Polícia controla entradas e saídas de Foz Côa para encontrar criança

Hoje às 12:13, atualizado às 12:14 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades policiais continuam, esta quinta-feira, no terreno no sentido de encontrarem uma criança de nove anos que desapareceu, esta quarta-feira, em Vila Nova de Foz Côa, Guarda.

Segundo fonte da proteção civil municipal, as forças policiais estão a controlar as entradas e saídas do território envolvente.

A menina desapareceu ao fim da tarde desta quarta-feira, ao que tudo indica, da escola que frequenta. A mãe deu o alerta às autoridades quando foi buscar a filha às aulas e não a encontrou à sua espera, como de costume.

De nacionalidade romena, mãe e filha residem em Foz-Côa há menos de seis anos, altura em que regressaram da Turquia. Desde então que o pai da criança não terá contacto com a criança.

A PJ da guarda, que está a liderar a investigação, admite que, na base do desaparecimento, "possa estar em causa uma desavença entre os dois progenitores por causa do poder paternal", afastando a possibilidade de rapto para fins de tráfico de menores ou crime equiparado.