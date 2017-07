Detido no Sabugal suspeito de tráfico de armas

Hoje às 15:31, atualizado às 15:32 Facebook

Um reformado, emigrante em França, foi detido pela Polícia Judiciária no concelho do Sabugal, por suspeita da prática dos crimes de tráfico e mediação de armas e detenção de arma proibida.

Segundo uma nota do Departamento de Investigação Criminal da PJ da Guarda, o suspeito foi detido na quarta-feira em flagrante delito, numa busca domiciliária realizada no âmbito de investigações iniciadas no ano passado.

Durante a ação, a PJ apreendeu dez armas de fogo e mais de 800 munições de diversos calibres, que se encontravam em situação ilegal.

A polícia refere que o detido, emigrante em França, se deslocava pontualmente a Portugal.

O homem vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para aplicação das adequadas medidas de coação.