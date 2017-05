PJ deteve suspeito de abusar de menor da família no Porto

Hoje às 14:10, atualizado às 14:28 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou a detenção, em operações distintas em Vila do Conde e no Porto, de dois homens suspeitos dos crimes de pornografia de menores na forma agravada e por abuso sexual de criança.

Em comunicado, a diretoria do Norte da PJ revelou ter detido um homem, de 42 anos, "pela presumível autoria de crime de abuso sexual de criança, ocorrido na zona do Porto".

"O suspeito, familiar da vítima, aproveitava-se da presença da menor em sua casa para perpetrar os abusos sexuais", descreve a PJ.

Em comunicado, a diretoria do Norte da PJ esclarece que deteve, em Vila do Conde, um outro homem, de 39 anos, "fortemente indiciado pela partilha e posse de ficheiros com imagens de cariz pornográfico envolvendo crianças".

De acordo com a PJ, desde 2016 que o suspeito "do crime de pornografia de menores, na forma agravada", descarregava da Internet "filmes de cariz pornográfico com menores, que depois divulgava e partilhava com outros internautas".

Ao analisar o equipamento informático apreendido durante a busca domiciliária feita ao suspeito, a PJ constatou "a existência de uma centena de ficheiros de fotografias e vídeos de pornografia infantil contendo abusos sexuais de crianças de tenra idade".