Polícias de mãos atadas para travar argelinos

Imagens inéditas revelam o ponto por onde saltaram e fugiram os magrebinos. Passageiros não podem ser sujeitos a medidas policiais musculadas.

O SEF e a PSP estão praticamente de mãos atadas para combater com eficácia a fuga dos argelinos no Aeroporto de Lisboa, segundo várias fontes policiais adiantaram ao JN. É que na aplicação das medidas policiais não podem deixar de ser salvaguardados os direitos dos passageiros comuns. Por outro lado, as polémicas fragilidades nas infraestruturas de segurança do Aeroporto Humberto Delgado também não permitem garantir mais segurança.

