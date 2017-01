Polícias registam 18 mil assaltos a casas num ano

NUNO SILVA Hoje às 00:45, atualizado às 00:57 Facebook

Em 2016 houve uma média de dois por dia, com distritos de Lisboa, Porto e Faro no topo. Redes internacionais provocaram razia.

A cada hora, duas residências foram assaltadas em Portugal no ano passado. A média de 50 casos por dia, calculada a partir das estatísticas da PSP e da GNR, teve o contributo de pelo menos duas redes internacionais altamente organizadas e peritas neste tipo de crime - uma oriunda da América do Sul, outra da Geórgia, no Leste europeu - que têm deixado as autoridades em alerta, com uma vaga de golpes milionários nunca vista.

