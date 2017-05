Prevenir é o método principal de defesa contra um ciberataque

Hoje às 13:40, atualizado às 14:25 Facebook

O ataque informático que já atacou empresas em todo mundo só pode ser combatido através da prevenção.

"Quando estes ataques surgem e as pessoas/empresas não estão prevenidas é sempre mais difícil a mitigação. Prevenir é sempre a melhor solução", explicou ao JN Rodrigo Adão da Fonseca, da empresa de cibersegurança VisionWare.

Segundo o especialista, as empresas devem estar equipadas de métodos preventivos adequados para não ser necessário "correr atrás do prejuízo".

"Ter sempre as suas infraestruturas atualizadas, ter mecanismos de conhecimento da sua organização que lhes permitam reagir a uma crise e ter planos de contingência de gestão de crise" são alguns dos pontos-chave que as empresas devem ter em consideração para lidar com estes ataques. Outra das medidas também fundamentais para esta prevenção passa pela realização de backups (cópia de segurança). "É fundamental fazer backups para salvaguardar toda a informação de uma empresa", conta Rodrigo Fonseca.

Rodrigo Fonseca explicou que estes ataques de "ransomware" encriptam as bases de dados repletas de informações, muitas vezes sensíveis das empresas, e exigem um resgate monetário para a devolução das mesmas.

"O mais importante é que as pessoas tenham boas práticas instituídas na sua organização. Quem tiver um bom backup nunca na vida vai ter de pagar o resgate porque tem os seus dados salvaguardados. O maior problema é que as organizações ficam com dados sensíveis, que perdem porque não os protegeram", concluiu.

O especialista em cibersegurança admitiu também que não é de esperar que este tipo de incidentes diminuam. "À medida que são mais divulgados e bem-sucedidos [estes ataques] começam a atrair mais pessoas para o fazer. Isto é crime, são organizações criminosas que se reúnem para obter benefícios", alertou.