Prisão preventiva para assaltantes de habitações de luxo

Ficam em prisão preventiva os três homens de nacionalidade croata suspeitos de vários furtos a habitações de luxo no Norte e Centro do país.

Ouvidos em tribunal, na tarde desta quarta-feira e, confrontados com diversos indícios que os ligam aos assaltos às habitações, os três homens acabariam por ver decretada a medida de coação mais gravosa.

Tinham sido detidos no passado fim de semana em consequência de uma ação levada a efeito pelo posto da Feira, sessão de investigação criminal de Aveiro, núcleo de investigação criminal (NIC) de Oliveira de Azeméis e da Feira, quando se preparavam para assaltar uma residência em Arrifana.

Para além de vários indícios de prova recolhidos aquando da detenção, incluindo material usado nos furtos e dois veículos, o NIC efetuou, ainda, mandados de busca na habitação onde estes residiam, em Ovar, e procedeu à identificação dos mesmos através de testemunhos dos lesados.

Os três homens, com idades entre os 24 e os 47 anos, dois deles pai e filho, dedicavam-se ao furto de habitações maioritariamente pertencentes a empresários e depois de estudar os hábitos dos proprietários.

Outra das técnicas passava por tocarem à campainha das habitações. Quando ninguém respondia sentiam-se mais à vontade para efetuar os furtos.

Farão parte de uma rede de assaltantes mais alargada com atuação no Norte e Centro do país, mas também noutros países da Europa.