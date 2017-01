Prisão preventiva para homem apanhado a estrangular ex-parceira

Rogério Matos Hoje às 17:56, atualizado às 21:21 Facebook

O principal suspeito do rapto de Anabela Lopes foi ouvido durante este sábado pelo juiz de instrução criminal do Tribunal de Setúbal, que o colocou em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Setúbal, até à realização do julgamento.

Paulo Roque, de 39 anos, responde por crimes de sequestro e homicídio na forma tentada.

Anabela Lopes terá ainda sido violada mas este crime carece de queixa por parte da vítima.

Durante a realização do inquérito, podem ser ainda imputados os crimes de furto, referente à viatura Renault Megane que o presumível autor utilizou na fuga para Espanha, e violência doméstica.

Na sexta-feira, o diretor da Polícia Judiciária de Setúbal disse à Lusa que o suspeito de rapto de uma mulher em Grândola tentou asfixiar a ex-companheira quando se apercebeu de que a polícia lhe estava a entrar em casa.

A mulher que estava desaparecida desde o início desta semana na zona de Grândola, distrito de Setúbal, foi encontrada na sexta-feira com vida, na companhia do ex-companheiro, "mas maltratada", segundo fonte da PJ.

Vítor Paiva disse que a PJ acreditava que, "mais tarde ou mais cedo, o suspeito regressaria a casa ou já estaria lá", salientando que pessoas e casas estavam a ser vigiadas há vários dias.

O desaparecimento da mulher residente na zona de Grândola estava a ser investigado pela Polícia Judiciária.

A investigação do caso estava a ser efetuada pela PJ de Setúbal, depois do desaparecimento da mulher ter sido participado no Destacamento Territorial de Grândola da GNR.