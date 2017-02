Prisão preventiva para homem que matou namorado da filha

Hoje às 20:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal de Instrução Criminal de Évora decretou a prisão preventiva de um homem, de 49 anos, que matou o namorado da filha, de 23, naquela cidade.

A medida de coação mais gravosa foi aplicada, ao final da tarde desta segunda-feira, pelo juiz de instrução criminal de Évora, após primeiro interrogatório judicial.

O homicídio com uma arma branca ocorreu, no sábado à noite, na Rua da Esperança, no Bairro da Comenda, na periferia da cidade de Évora, tendo o homem confessado a autoria à PSP, que o entregou à Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado enviado à Lusa, a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ adiantou que o detido está indiciado pela prática de um crime de homicídio, referindo que os factos ocorreram, no interior da casa onde residia com o namorado da filha, durante uma discussão.

O detido desferiu "um golpe com arma branca na zona do tórax da vítima, provocando-lhe a morte", precisou a PJ.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora revelou à Lusa que recebeu o alerta para a ocorrência cerca das 22 horas de sábado.

Foram mobilizados para o local, de acordo com a mesma fonte, operacionais e veículos dos Bombeiros Voluntários de Évora, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a PSP.