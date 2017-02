Prisão preventiva para trio suspeito de roubo e sequestro em Aveiro

Hoje às 12:27, atualizado às 12:28 Facebook

Três pessoas detidas por suspeita de estarem envolvidas no roubo e sequestro de um homem há cerca de uma semana, em Albergaria-a-Velha, vão aguardar o desenrolar do processo em prisão preventiva.

Um comunicado da PJ refere que os arguidos, dois homens e uma mulher, com idades entre os 21 e 27 anos, foram detidos pela presumível autoria da prática de um crime de roubo, com sequestro da vítima e recurso a armas.

Os factos ocorreram no passado dia 19 de fevereiro, quando os suspeitos abordaram a vítima, que conduzia um veículo automóvel, na zona de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro.

Segundo a PJ, a vítima foi obrigada, sob ameaça, a entrar na mala do carro, onde permaneceu durante cerca de três horas, vindo a ser abandonada na zona de Cantanhede, no distrito de Coimbra, "em local ermo, no interior de uma mata, amarrada a uma árvore".

"Para além de dinheiro, os assaltantes retiraram-lhe os cartões multibanco e obrigaram-na, sob ameaça, a revelar os códigos secretos, efetuando depois alguns levantamentos", refere o comunicado.

De acordo com os investigadores, os suspeitos apropriaram-se também do veículo da vítima, que veio a ser localizado na zona do Porto, onde o tentavam vender.