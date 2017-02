PSP apreende pólvora e rastilho em pedreira

Hoje às 13:02, atualizado às 13:03 Facebook

A PSP do Porto apreendeu 1,2 quilos de pólvora negra e ainda dez metros de rastilho, durante uma fiscalização numa pedreira, do concelho de Marco de Canaveses.

De acordo com um comunicado da Polícia, foram elementos do Núcleo de Armas e Explosivos do Comando Metropolitano do Porto da PSP que "procederam a uma ação de fiscalização num operador económico de extração de granitos na área de Marco de Canavezes".

A fiscalização permitiu a apreensão de 1230 gramas de pólvora negra comprimida e ainda dez metros de rastilho.

O responsável da exploração e um funcionário, de 45 e 60 anos, foram identificados "por não terem sido cumpridas as regras de segurança no que concerne à guarda e armazenagem do produto explosivo", adianta a PSP.