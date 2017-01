PSP apreendeu táxis que circulavam a gasóleo agrícola

Carlos Varela Hoje às 19:20, atualizado às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

Três táxis foram apreendidos pela PSP, em Torres Vedras, depois de serem apanhados a utilizar gasóleo agrícola, um combustível subsidiado e de uso exclusivo em atividades agrícolas, segundo adiantou fonte da PSP.

Este tipo de combustível custa cerca de metade do ao gasóleo comercial e o caso ocorrido vai fazer aumentar a incidência da fiscalização da PSP sobre o uso deste tipo de combustível.

A fiscalização foi realizada pela PSP local, que faz parte da Divisão de Loures, numa operação conjunta com a Diretoria da Alfândega de Peniche, segundo comunicado do Comando de Lisboa da PSP. A infração foi detetada na sequência de um controlo rodoviário dirigido a táxis, no sentido de serem verificadas as condições de circulação.

Um táxi levantou suspeitas às autoridades e o combustível que estava a ser utilizado foi sujeito a testes, para confirmar a origem. Os testes confirmaram as suspeitas de que se tratava de combustível agrícola e o táxi foi de imediato apreendido.

Diligências posteriores permitiram à PSP verificar que o proprietário do veículo de aluguer tinha mais dois táxis e a polícia conseguiu localizar ambas as viaturas. Estavam já numa oficina, onde uma estava a lavar os depósitos e a outra em espera, no sentido de apagar os vestígios da infração. Os três veículos foram apreendidos.