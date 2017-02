PSP detém dois jovens suspeitos de tráfico de droga em escola

Hoje às 16:28 Facebook

A PSP de Viseu anunciou a detenção de dois jovens de 18 anos suspeitos de traficarem droga num estabelecimento de ensino do centro da cidade.

Em comunicado, a PSP explica que os jovens tinham na sua posse "haxixe que daria para 240 e 115 doses individuais".

Segundo a PSP, as detenções foram feitas esta terça-feira de manhã durante uma operação realizada no âmbito do combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, em coordenação com os responsáveis do estabelecimento de ensino.

A PSP de Viseu contou com a colaboração da equipa Cinotécnica do Porto.

Além do haxixe encontrado, foram apreendidos dois telemóveis e uma faca aos jovens.

Os detidos vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Viseu.