PSP deteve narcotraficantes no centro histórico de Guimarães

Ontem às 23:55 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP realizou este fim de semana duas operações contra o tráfico de droga, ambas no centro histórico, em Guimarães, tendo sido detidos dois suspeitos.

Domingo à noite, por volta da hora do jantar, a Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães desencadeou uma operação de combate ao tráfico de droga, na área do centro histórico da cidade de Guimarães, tendo detido um jovem, de 21 anos, natural e residente no concelho, suspeito de narcotráfico.

O suspeito tinha cerca de 25 gramas de liamba e 30 de haxixe que serviriam para uma média de 130 e de 160 doses individuais, respetivamente, estando as drogas escondidas na sua residência, situada no casco histórico da cidade.

Também no domingo, mas ao final da tarde, a Esquadra de Investigação Criminal da PSP de Guimarães tinha avançado com outra operação de combate a narcotráfico no centro histórico da cidade-berço, detendo outro jovem, também com 21 anos, igualmente nascido no concelho de Guimarães e morador nesta cidade.

O suspeito foi apanhado, em flagrante delito, com 12 gramas de haxixe, que seriam suficientes para distribuir por cerca de 60 doses individuais de droga.

Durante a mesma operação foram ainda intercetados dois homens, com 20 e 40 anos de idade, um na posse de uma dose de heroína e outro com quatro gramas de haxixe. Por terem quantidades menores, foram ambos notificados para comparecer na Comissão de Dissuasão de Toxicodependência de Braga.