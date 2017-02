PSP fiscalizou 20 lojas de tatuagens e piercings

VALDEMAR PINHEIRO Hoje às 18:04 Facebook

Twitter

Partilhar

As brigadas de Proteção Ambiental (BriPA), do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, na sequência de uma designada operação "Tribal", lançada em janeiro, detetou 23 infrações ambientais graves no decurso de ações de fiscalizações em cerca de duas dezenas de lojas de tatuagens e piercings na Grande Lisboa.

Esta ofensiva, segundo a PSP, teve em conta a "franca expansão desta industria", de cuja atividade resulta a produção de resíduos hospitalares dos grupos III e IV. "Ainda que por negligência, o deficiente armazenamento, gestão e encaminhamento destes resíduos poderá ter consequências bastante nefastas para a saúde humana", disse fonte policial.

Das 23 infrações detetadas, seis delas correspondem a infrações ambientais graves. O montante total mínimo das infrações detetadas ascende a 42 mil euros.

Esta operação teve como objetivo, à semelhança de várias outras levadas a cabo recentemente pela PSP de Lisboa na área ambiental, o despertar de consciência dos cidadãos e dos proprietários dos espaços que se dedicam a esta atividade para a problemática da proteção ambiental e para os riscos associados à incorreta gestão de resíduos.