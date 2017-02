PSP trava esfaqueador que fez duas vítimas na via pública

VALDEMAR PINHEIRO Hoje às 17:28 Facebook

Um homem de 41 anos, que esfaqueou duas pessoas na via pública e tentou atacar outra, foi detido na Penha de França, em Lisboa, por agentes da Divisão de Investigação Criminal da PSP. Ficou em prisão preventiva.

Os ataques, com uma navalha, tiveram lugar na segunda-feira.

A primeira vítima foi um homem de 64 anos, que foi golpeado no peito, quando circulava pela praça Paiva Couceiro.

Posteriormente e sem motivo aparente, o esfaqueador aproximou-se de uma mulher pelas costas e, puxando-lhe os cabelos ao mesmo tempo, fez-lhe um corte com a navalha na região do pescoço.

De seguida, tentou esfaquear a amiga da vítima, a qual desatou a correr, aos gritos, logrando escapar.

O agressor, que agiu por motivos desconhecidos lançando o pânico nas ruas da freguesia de Penha de França, no centro da capital, acabou por ser intercetado, manietado e desarmado por agentes de uma equipa da Divisão de Investigação Criminal da PSP.

Segundo a PSP, "não foi possível apurar a motivação do agressor", dado que nada subtraiu às vítimas, com as quais não tinha qualquer relacionamento.

Todas elas receberam tratamento médico, não correndo risco de vida.