PSP travada a tiro quando perseguia fugitivo

Valdemar Pinheiro Hoje às 01:14, atualizado às 01:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma perseguição de agentes da PSP a um indivíduo, sábado à tarde, em Tires, ficou marcada por disparos de arma de fogo, cuja proveniência ainda não está esclarecida.

Tudo terá começado quando uma patrulha móvel da PSP tentou abordar um grupo de indivíduos, na rua dos Canteiros, em Tires, pelas cinco horas e meia da tarde.

Ao avistar a patrulha móvel, um dos indivíduos, com cerca de 30 anos, de nacionalidade brasileira, colocou-se em fuga.

Os policias acabaram por lhe perder o rasto, mas pouco depois acabaram por o avistar, no Alto de Tires, movendo-lhe, de novo, perseguição.

Foi durante esta segunda fase da perseguição, perto do largo do Américo, que os agentes da PSP foram confrontados com dois disparos de arma de fogo.

As autoridades não terão encontrado os invólucros da alegada arma de fogo presumivelmente disparada contra os agentes da PSP, empenhados na perseguição ao fugitivo.

"O caso está a ser averiguado até ao pormenor", mas não é claro se foi o fugitivo se alguém que estava por perto que disparou.