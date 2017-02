Quatro irlandeses do "Gangue do Alcatrão" ficaram em prisão preventiva

Hoje às 08:07, atualizado às 08:09 Facebook

Quatro homens do grupo de seis detidos no início do mês por burla e conhecido como "O Gangue do Alcatrão" ficaram em prisão preventiva, revelou a Guarda Nacional Republicana.

Segundo a GNR, estes quatro homens, de nacionalidade irlandesa, fazem parte de um grupo de seis detidos por burla, nos dias 3 e 14 de fevereiro, pelo Comando Territorial de Setúbal.

Após serem presentes a tribunal, quatro ficaram em prisão preventiva (um aguarda extradição para França) e os outros dois ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.

O "modus operandi" deste grupo europeu consistia em disponibilizar serviços de pavimentação a custos reduzidos, com alcatrão excedente de obras anteriores, dispondo-se a cobrar apenas o valor da mão-de-obra.

De acordo com a GNR, feito o alegado negócio, e perante um aparato simulado que envolvia máquinas de construção no terreno onde seriam feitas as obras, as vítimas eram coagidas a pagar o serviço muito acima do valor acordado.