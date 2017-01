Rede desmantelada importava cocaína da América do Sul

R.P. Hoje às 10:14 Facebook

A Polícia Judiciária deteve quatro mulheres e dois homens, com idades entre os 24 e os 39 anos, que faziam parte de uma rede internacional de tráfico de droga por via aérea. Os suspeitos foram detidos no Brasil, quando se preparavam para embarcar para Lisboa com 90 quilos de cocaína.

A investigação decorria há cerca de dois anos e, de acordo com a PJ, "permitiu o desmantelamento de uma organização criminosa transnacional, sedeada na região de Lisboa, liderada e constituída por cidadãos nacionais e que tinha como objetivo o tráfico de cocaína".

Durante toda a investigação foram identificadas e constituídas arguidas 50 pessoas e detidos 13 homens e 12 mulheres.

A rede comprava quantidades consideráveis de cocaína num país da América do Sul, a qual era transportada para o nosso país através da via aérea por "correios" e posteriormente distribuída no território nacional

Os detidos, com idades compreendidas entre os 24 e os 39 anos, vão ser ouvidos hoje em tribunal.