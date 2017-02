Rede usava aparelhos eletrónicos para furtar carros

Nuno Silva Hoje às 12:44 Facebook

Seis aparelhos eletrónicos de desbloqueio de sistemas de segurança de viaturas foram apreendidos pela PSP do Porto a suspeitos de furtos, numa operação na região Norte.

No âmbito de uma investigação por vários crimes de furto, desmantelamento de viaturas e venda das peças, a Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto realizou, na quarta-feira, 27 buscas nas zonas de Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Gondomar, Braga e Barcelos.

Foram recuperadas seis viaturas furtadas, duas já desmanteladas, e seis homens, com idades entre 25 e 65 anos, foram identificados, sendo quatro deles constituídos arguidos.

A PSP apreendeu também uma moto-quatro, peças de viaturas e matrículas, entre outro material.

O JN apurou que o grupo furtava preferencialmente veículos do Grupo Volkswagen.

Em comunicado, a Polícia destaca os "conhecimentos técnicos" dos suspeitos, que recorriam a equipamentos eletrónicos para anular os sistemas de segurança dos veículos.

Os prejuízos causados foram na ordem dos milhares de euros.