Retirados 11 jovens de casa de acolhimento em Tondela "sem explicação"

A Segurança Social retirou 11 jovens de uma casa de acolhimento no Caramulo, concelho de Tondela, "sem dar qualquer explicação", uma situação que já foi comunicada ao Ministério Público.

De acordo com Marina Leitão, responsável da Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo, as meninas, com idades entre os 12 e 18 anos, foram levadas por três técnicas da Segurança Social no passado dia 13 de julho, para depois serem encaminhadas para outras instituições.

"Não sabemos o porquê e neste momento continuamos sem saber nada. Já pedimos por escrito que (a Segurança Social) nos explicasse a causa da retirada", acrescentou.

Contactado pela agência Lusa, o Ministério Público confirmou que "há um processo de inquérito a correr no DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) de Tondela" relacionado com a retirada das jovens do Recreio do Caramulo.

A responsável, que está na instituição há cerca de um ano, disse ter ficado "muito surpreendida" com esta decisão da Segurança Social, que poderá estar relacionada com a atuação de uma funcionária.

"Não estava à espera, nem eu nem ninguém dos corpos sociais. Nunca houve qualquer queixa por parte das meninas, por isso, entendemos abrir um inquérito interno para averiguar o que se passou, ficando a técnica em causa suspensa preventivamente", revelou.

Marina Leitão explicou que, em reunião da direção, foi decidido "averiguar a verdade", nomeando uma advogada externa para encetar um inquérito de averiguações e "perceber o que se passou".

"Também comunicámos ao Ministério Público que três técnicas da segurança Social nos vieram retirar as jovens que estavam entregues à nossa responsabilidade", informou.

A Lusa solicitou por escrito esclarecimentos à Segurança Social de Viseu, que ainda não se pronunciou sobre o assunto.

A casa de acolhimento da Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo destina-se a crianças e jovens oriundas de meio familiar disfuncional e/ou com carências que afetam o normal desenvolvimento das mesmas. O seu acolhimento é de duração superior a seis meses.

A Associação de Solidariedade Social Recreio do Caramulo possui ainda outras valências, nomeadamente a creche, jardim-de-infância e serviço de apoio domiciliário.