Ricardo Salgado saiu das instalações do DCIAP

O ex-presidente do Banco Espírito Santo Ricardo Salgado abandonou pelas 17.20 horas as instalações do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) onde esteve a ser ouvido depois de ter sido constituído arguido na 'Operação Marquês'.

Ricardo Salgado foi constituído arguido por suspeitas da prática de factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento e fraude fiscal qualificada, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O antigo líder do BES fez-se acompanhar no interrogatório pelo seu advogado Francisco Proença de Carvalho.

O processo 'Operação Marquês' conta com quase duas dezenas de arguidos, entre os quais o antigo primeiro-ministro José Sócrates, que esteve preso preventivamente mais de nove meses, e que está indiciado por fraude fiscal qualificada, branqueamento de capitais e corrupção passiva para ato ilícito.

Dois anos após o início da investigação, que a 20 de novembro de 2014 fez as primeiras detenções, a investigação do Ministério Público deverá estar concluída em março.