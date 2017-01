Salgado proibido de contactar Sócrates e de viajar para estrangeiro

Nuno Miguel Maia Hoje às 19:59, atualizado às 20:35 Facebook

O juiz Carlos Alexandre proibiu Ricardo Salgado de viajar para o estrangeiro "sem prévia autorização" e de contactar com todos os arguidos da Operação Marquês e vários elementos que estiveram ligados ao Grupo Espírito Santo.

A decisão do juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal foi tomada na sequência do interrogatório a que o ex-presidente do BES foi sujeito esta tarde no Departamento Central de Investigação e Ação Penal.

Salgado ficou indiciado por crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento de capitais e abuso de confiança.

Entre as pessoas com as quais Ricardo Salgado está proibido de falar encontra-se José Sócrates, uma vez que é um dos arguidos da Operação Marquês.

Em causa estão suspeitas de que o ex-presidente do BES terá dado ordens para, através do empresário luso-angolano Hélder Bataglia (ligado ao Grupo Espírito Santo), serem transferidos 12 milhões de euros a partir da "off shore" no Panamá ES Enterprises destinados, em última instância, a Carlos Santos Silva, que o Ministério Público defende ser um "testa de ferro" do ex-primeiro-ministro.