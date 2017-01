Salgado "surpreendido" por ter sido interrogado

Hoje às 20:55, atualizado às 20:56 Facebook

O ex-presidente do BES, Ricardo Salgado, manifestou-se "surpreendido" por ter sido interrogado esta quarta-feira como arguido na 'Operação Marquês', mas sublinhou estar "sempre disponível" para colaborar com a Justiça.

"Eu continuo a colaborar com a Justiça. [Estive] sempre disponível para colaborar com a Justiça desde o primeiro dia", afirmou Ricardo Salgado aos jornalistas à saída do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), após o primeiro interrogatório judicial, no qual lhe foi aplicada a medida de coação de proibição de se ausentar do país e de contactar com outros arguidos do processo.

Questionado pelos jornalistas sobre se ficou surpreendido com a diligência de hoje, respondeu: "Não deixei de ser surpreendido, mas é claro que é assim. A justiça tem o direito de investigar tudo e nós cá estamos para corresponder".

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Procuradoria-Geral da República (PGR) refere que Ricardo Salgado foi constituído arguido e está indiciado por factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, abuso de confiança, tráfico de influência, branqueamento de capitais e fraude fiscal qualificada.