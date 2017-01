Sargento da GNR entre detidos por lenocínio e corrupção

Hoje às 12:24, atualizado às 12:26 Facebook

A PJ anunciou a detenção de três homens, um dos quais sargento da GNR, suspeitos da prática dos crimes de lenocínio e corrupção em Vila Real.

Fonte das relações públicas do comando nacional da GNR confirmou à agência Lusa que um dos detidos na investigação da PJ é um sargento que desempenha funções em Vila Real.

A Judiciária, através da Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real, desencadeou uma operação policial em várias localidades do norte do país, no âmbito da qual foram detidos os três homens suspeitos da autoria dos crimes de lenocínio e corrupção.

A PJ explicou, em comunicado, que os suspeitos desenvolviam a sua atividade há vários anos num estabelecimento noturno, situado em Vila Real, "onde fomentavam a prática de prostituição por mulheres de várias nacionalidades, auferindo elevadas vantagens patrimoniais".

Os detidos, com idades compreendidas entre os 30 e os 42 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.

A Polícia Judiciária contou com a colaboração da GNR nesta investigação.