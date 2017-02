Segurança Social junta rapaz viciado em jogos com toxicodependentes

NUNO MIGUEL MAIA E ÓSCAR QUEIRÓS Hoje às 00:40 Facebook

Menor considerado em risco igualmente por faltar às aulas. Pai protestou e juiz ordenou a reavaliação da medida, mas a técnica nunca cumpriu notificações.

Um adolescente de 16 anos, de Gaia, foi internado, em dezembro passado, por ordem do Tribunal de Família, sob indicação de uma técnica da Segurança Social (SS), numa instituição de Santarém vocacionada para o tratamento de toxicodependentes. Isto porque faltava à escola e estava "viciado" em videojogos. Por três vezes, o pai do rapaz, desesperado, pediu ao tribunal para o tirar de lá e por quatro vezes (uma com "muita urgência" e outra por telefone) o tribunal ordenou à técnica da SS que reavaliasse a situação. As ordens foram ignoradas.

