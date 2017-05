Erro no registo da carrinha atrasa indemnizações

SANDRA FERREIRA Hoje às 00:31, atualizado às 01:18 Facebook

Decisões de indemnização por morte de 12 emigrantes em março do ano passado atrasadas por imbróglios jurídicos

A carrinha onde seguiam 12 emigrantes que morreram em Moulins, França, a 24 e março do ano passado, está afinal registada em nome de uma irmã de Arménio Pinto mas que diz nada ter a ver com a viatura. A questão está a ser apreciada no Tribunal da Guarda, no âmbito de uma ação movida pela Liberty Seguros para anular o contrato feito com o homem que assumiu ser o dono da viatura. Este processo está a travar as decisões das indemnizações aos familiares das vítimas. Por outro lado, Arménio Pinto vai ser alvo de uma perícia às faculdades mentais, pois alegou estar incapaz quando foi citado da ação da seguradora e não contestou.

