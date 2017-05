Sete detidos em operação de combate à criminalidade na Baixa do Porto

Hoje às 08:56, atualizado às 08:57 Facebook

Sete pessoas foram detidas na Baixa do Porto durante uma operação de prevenção e combate à criminalidade, consumo e tráfico de estupefacientes.

Em comunicado, a PSP adianta que a operação policial ocorreu entre as 16 horas de quinta-feira e as 2 da madrugada desta sexta-feira na área da Baixa da cidade do Porto.

Durante a operação foram detidas sete pessoas, seis por tráfico de estupefacientes e uma por posse de arma proibida.

Foi ainda apreendido haxixe suficiente para cerca de 343 doses individuais e uma arma branca (faca de abertura automática).

Os detidos vão ser presentes a tribunal esta sexta-feira.