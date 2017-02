Sexagenário apanhado a vender caçadeira furtada

JN Hoje às 18:59 Facebook

Um homem, de 62 anos, foi detido em flagrante pelo Núcleo de Investigação da GNR de Matosinhos quando tentava vender uma caçadeira furtada. Na residência, tinha mais armas.

Na sequência de uma denúncia de que iria decorrer a transação, a GNR colocou-se no terreno e deteve o indivíduo, na noite de terça-feira, na Trofa, apurando depois que a caçadeira em causa tinha sido furtada, no final do ano passado, de uma residência naquele concelho.

Na busca à casa do sexagenário foram também apreendidos um revólver, de calibre .32, duas armas de ar comprimido, outras duas de ornamentação e 249 munições.

O homem foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.