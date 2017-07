Suspeito de homicídio no Brasil com mandato internacional detido em Lisboa

Hoje às 18:05 Facebook

Um cidadão estrangeiro procurado internacionalmente por um homicídio cometido no Brasil foi detido pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no Carregado, concelho de Alenquer, foi esta quinta-feira anunciado.

O homem, de 42 anos, foi detido naquela vila do distrito de Lisboa, na sequência de um mandado de captura internacional, pela prática do crime de homicídio consumado no seu país de origem, refere o SEF, em comunicado.

Depois de presente ao Tribunal da Relação de Lisboa, o homem ficou em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa, onde vai ficar a aguardar pelos posteriores trâmites do mandado de captura emitido pelo Brasil.