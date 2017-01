Suspeito de matar jovem à pancada em Baguim do Monte saiu da cadeia

ALEXANDRE PANDA Hoje às 11:32 Facebook

Mário Sousa, 17 anos, que estava em prisão preventiva desde final de agosto de 2016, já saiu da cadeia anexa à PJ do Portos. É suspeito de matar à pancada outro adolescente, Hugo Gonçalo, de 14 anos, em Baguim do Monte, Gondomar.

Está atualmente em prisão domiciliária, numa ilha dos Açores, em casa de familiares, a aguardar julgamento.

O jovem, indiciado por homicídio qualificado, tinha sido colocado em prisão preventiva para evitar alarme social, uma vez que se temia eventuais vinganças e retaliações, tanto contra o jovem como contra os seus familiares.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, Mário, conhecido pela alcunha de "Fumado", confessou às autoridades que agrediu Hugo durante uma rixa e para se defender. Garantiu que nunca quis matar. A contenda, motivada por uma desavença que os rapazes mantinham no Facebook, por causa de uma namorada, acabaria com a morte de Hugo, conhecido por "Gonzo", que esteve dois dias ligado às máquinas de suporte de vida, no Hospital S. João, no Porto, acabando por falecer.

Na noite da agressão, Mário foi apresentar-se numa esquadra da PSP. Ainda não sabia da gravidade do estado de saúde de Hugo. Por estar ferido, foi encaminhado para o hospital e, no dia seguinte, voltou à PSP. Foi depois detido por inspetores da PJ, indiciado por tentativa de homicídio, já que, nessa altura, a vítima ainda não tinha falecido.

"Sempre colaborou com a justiça. Por duas vezes, apresentou-se às autoridades e hoje [ontem] respondeu a todas as perguntas que lhe foram feitas. Demonstrou um profundo arrependimento sobre o acontecimento", disse, na altura do primeiro interrogatório judicial, Sérgio Marques, advogado do arguido.

O jovem, natural dos Açores mas a viver no continente há seis anos, voltou há pouco mais de uma semana para lá, depois de um pedido de alteração de medida de coação, feito pela defesa. O Ministério Público queria manter Mário na cadeia.