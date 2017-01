Taxista assaltado e agredido em Darque

Idalina Casal Hoje às 11:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Um taxista foi assaltado e agredido, este sábado à noite, depois de ter feito um serviço para a freguesia de Darque, em Viana do Castelo.

O que terá começado como uma viagem de táxi normal, acabou com uma agressão com arma branca e ameaça de arma de fogo, seguida de assalto.

De acordo com o segundo comandante da PSP de Viana do Castelo, Raul Curva, "o homem foi ferido, ao que tudo indica com uma arma branca, e como, eventualmente terá sido utilizada uma arma de fogo que não foi contra o taxista, a investigação passou para a Polícia Judiciária de Braga".

O taxista acabou também por ser assaltado. "Levaram-lhe alguns bens e dinheiro", adiantou o segundo comandante. A viatura do taxista foi apreendida e levada para a esquadra da PSP.

O crime ocorreu por volta das 23 horas "numa zona mais descoberta de Darque, que é pouco frequentada". O taxista foi assistido no local e levado para o Hospital de Viana do Castelo, e, de acordo com Raul Curva, "não corre perigo de vida".

A PSP fez a primeira intervenção, passando depois a investigação para a competência da PJ.