Tentou matar cunhado por causa de vedação

Tribunal exige que Agostinho Silva cumpra na cadeia pena de três anos e meio a que foi condenado.

Durante 30 anos, dois cunhados viveram sem problemas em casas contíguas, às quais o acesso era feito por uma entrada comum, existente em S. Martinho de Recesinhos, Penafiel. Mas uma discussão, ainda em 2015, por causa da posse de uns ferros existentes no terreno colocou um ponto final no ambiente fraterno. Já no final de março do ano passado, uma nova altercação, desta vez causada pelo derrube de uma vedação, terminou de vez com a relação familiar. E levou a que, dois dias depois, Agostinho Silva tentasse matar, à facada, Abílio Barbosa.

