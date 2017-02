Traficante marroquino detido em Valença

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:27, atualizado às 17:32 Facebook

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Valença deteve, terça-feira, em Valença, um homem de nacionalidade marroquina, com antecedentes criminais por tráfico de estupefacientes, por permanência ilegal em Portugal.

Segundo fonte do Comando Territorial de Viana do Castelo, o indivíduo, residente em Espanha, será extraditado por decisão do tribunal.

O homem, que já cumpriu pena por tráfico em Portugal, foi "abordado na cidade de Valença e, após contactos com o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Valença/Tuy, foi detetado que existia sobre o mesmo uma decisão judicial de expulsão do território nacional pelo período de cinco anos".

O detido foi esta quinta-feira presente ao Tribunal Judicial de Valença, que decretou que fosse entregue ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Viana do Castelo para ser extraditado.