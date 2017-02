Três detidos por tráfico de pessoas, sequestro e escravidão

Hoje às 15:39 Facebook

A Polícia Judiciária anunciou a detenção de três homens, com idades entre 26 e 54 anos, por suspeita de crimes de tráfico de pessoas, sequestro e escravidão, registados no concelho do Sabugal e em Espanha.

O Departamento de Investigação Criminal da PJ Guarda refere em comunicado, esta quinta-feira, que os suspeitos estão "fortemente indiciados" da autoria dos referidos crimes de que terão sido vítimas duas pessoas.

Segundo a PJ, os crimes ocorreram "de forma continuada", no concelho do Sabugal, no distrito da Guarda, e também "em várias localidades" de Espanha.

As vítimas "foram acolhidas, mantidas e retidas contra a sua vontade e exploradas em trabalhos agrícolas, sem que alguma vez lhe tivesse sido paga qualquer remuneração".

"Para além da exploração laboral permanente das vítimas já conhecidas, pelo menos durante os últimos dois a três anos, as mesmas eram também alvo de maus-tratos e agressões físicas por parte dos ora detidos, dois deles familiares diretos entre si", lê-se na nota.

Os detidos vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação, indica a PJ.