Três detidos por venda irregular de bilhetes para jogo no Dragão

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica informou que deteve três indivíduos "nas imediações do Estádio do Dragão", palco do jogo de sábado entre F.C. Porto e Sporting, da 20.ª jornada da I Liga de futebol.

A ASAE dá ainda conta da identificação de um menor, também "por especulação e venda irregular de bilhetes" para o "clássico" que os "dragões" venceram por 2-1.

"As detenções foram efetuadas pela Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal na sequência de anúncios publicitados em sites eletrónicos cujos valores de transação atingiram os 200% de lucro", explicou a ASAE em comunicado.

A mesma nota clarifica também que "o menor já possuía antecedentes criminais e foi entregue aos seus pais, sendo os detidos presentes esta segunda-feira, pelas 14.30 horas, ao Tribunal de Pequena Instância Criminal do Porto para julgamento sumário".

"Como resultado da ação foram ainda apreendidos 36 bilhetes", conclui a ASAE.