Três reclusos serraram grades da janela e fugiram da prisão de Caxias

Três detidos fugiram, na madrugada deste domingo, do Estabelecimento Prisional de Caxias, em Oeiras, estando a ser ativamente procurados pela autoridades.

A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) disse que os três reclusos fugiram a partir da janela da cela, ocupada por quatro detidos, serrando as grades.

Em comunicado, a DGRSP adianta que os evadidos são dois cidadãos chilenos, com 29 e 30 anos, e um português com 30 anos e que "todos se encontravam presos a aguardar julgamento por crimes de furto e roubo em processos criminais distintos". Os dois cidadãos chilenos respondiam no mesmo processo-crime e aguardavam julgamento em prisão preventiva.

A direção-geral "instaurou de imediato um processo de averiguações, a cargo do Serviço de Auditoria e Inspeção da Direção Geral".

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa, o alerta foi dado cerca da 1 hora, para a esquadra da área.

A mesma fonte referiu que já foi distribuída a foto dos fugitivos pelos órgãos de polícia criminal (PSP, GNR e PJ) - e pelo Grupo de Intervenção e Segurança Prisional.

O Estabelecimento Prisional de Caxias destina-se a reclusos preventivos da região de Lisboa e, segundo a Direção-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, é classificado como de segurança alta.

É composto por duas zonas prisionais, Reduto Norte e Reduto Sul, que funcionam em edifícios independentes, distando entre si cerca de 300 metros funcionando, na prática, como dois estabelecimentos prisionais.