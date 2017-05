Tribunal de Braga condena 23 arguidos por tráfico de droga

Hoje às 19:09 Facebook

O Tribunal Judicial de Braga condenou 23 arguidos por tráfico de estupefacientes, tendo um deles sido condenado a oito anos de prisão.

Em nota publicada na sua página na Internet, a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto acrescenta houve ainda mais três penas de prisão efetiva, uma de seis anos, outra de seis anos e meio e outra de três anos.

Os restantes arguidos foram condenados a penas de prisão suspensas na sua execução ou a penas de prisão substituídas por horas de trabalho a favor da comunidade.

Segundo a PGD do Porto, os factos ocorreram ente janeiro de 2013 e outubro de 2015 e reportam-se à atividade dos arguidos de aquisição, detenção, armazenamento, transporte e venda de produto estupefaciente, designadamente haxixe, cocaína e MDMA.

Um deles desenvolvia aquela atividade na zona do Bonfim, Porto, e os restantes na zona de Braga, indica a PGD.

Dois arguidos foram ainda condenados pela prática do crime de detenção de arma proibida, dois pela prática do crime de condução sem habilitação legal e um pela do crime de resistência e coação a funcionário.