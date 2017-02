Tribunal mantém penas para assaltantes de CTT e posto de saúde no Grande Porto

Hoje às 11:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O Tribunal da Relação do Porto confirmou a condenação de dois homens pelo roubo de um posto de correios e uma unidade de saúde, na Feira e em Oliveira de Azeméis.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital (PGD) do Porto, o Tribunal da Relação do Porto, num acórdão datado de 25 de janeiro, "confirmou integralmente" a decisão do Tribunal da Feira, que tinha condenado os dois arguidos a penas de prisão, uma efetiva e outra suspensa.

A pena mais gravosa foi aplicada a um arguido que foi condenado a três anos e três meses de prisão efetiva, em cúmulo jurídico, pela prática de dois crimes de roubo e um crime de condução sem habilitação legal.

O segundo arguido foi condenado a um ano e nove meses de prisão, suspensa na sua execução por igual período, pela prática de dois crimes de roubo, como cúmplice, por ter emprestado um motociclo para a realização dos crimes.

O primeiro assalto ocorreu no dia 11 de novembro de 2015, cerca das 12.10 horas, e teve como alvo o posto dos CTT de Milheirós de Poiares.

O tribunal deu como provado que o principal arguido entrou no estabelecimento com o capacete na cabeça e olhos cobertos por óculos de sol, ameaçou os funcionários com uma pistola, e fugiu do local levando consigo cerca de 850 euros.

No mesmo dia, pelas 16 horas, o arguido assaltou a Unidade de Saúde de Ossela, no concelho vizinho de Oliveira de Azeméis, apoderando-se de, pelo menos, 15 euros.

Os indivíduos foram detidos pela Polícia Judiciária poucos dias após os assaltos.