Um estrangeiro detido e outro notificado para abandonar Portugal

Um cidadão estrangeiro foi detido, esta terça-feira, e outro notificado para abandonar território nacional por permanência irregular em Portugal, numa operação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Segundo o SEF, na Operação Fronteira Branca, que se enquadra no reforço das atividades de fiscalização por ocasião da visita do papa Francisco a Portugal e que decorreu na Via do Infante (A22), no Algarve, foi ainda cumprido um mandado de captura de um cidadão nacional para prestação de Termo de Identidade e Residência.

Na mesma operação, que decorreu perto de Faro e teve a colaboração da GNR, foram identificados 295 cidadãos nacionais e estrangeiros.

Foram igualmente fiscalizadas 80 viaturas nesta ação, que visou a deteção, combate e prevenção da imigração ilegal e uso de documentação fraudulenta.

Francisco é o quarto papa a visitar Fátima, a 12 e 13 de maio, para canonizar os pastorinhos Francisco e Jacinta, no centenário das "aparições", em 1917.

O papa tem encontros previstos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, logo à chegada, e com o primeiro-ministro, António Costa, no dia 13.

Os anteriores papas que estiveram em Fátima foram Paulo VI (1967), João Paulo II (1982, 1991, 2000) e Bento XVI (2010).