Usaram contentor do lixo para fugir com cofre de 200 kg

Pelo menos três homens tentaram, na madrugada de ontem, furtar um cofre com mais de 200 quilos do interior de um escritório de um posto de abastecimento de combustível em Penafiel. Os indivíduos fugiram após a chamada da GNR.

O trio ainda conseguiu retirar a pesada caixa-forte para o exterior do estabelecimento e colocá-la num contentor do lixo que seria usado como meio de transporte até um carro, que as autoridades acreditam que estava estacionado a mais de 200 metros de distância.

Porém, foram surpreendidos pela patrulha da GNR quando empurravam o contentor em pleno passeio de uma movimentada rua. Sem alternativa, os três assaltantes abandonaram o cofre no contentor e fugiram.

Os ladrões terão chegado às bombas de combustível, situadas junto de um hipermercado da cidade de Penafiel, pelas 4.30 horas da madrugada. Depressa lograram infiltrar-se no escritório de apoio a este estabelecimento e arrastar o cofre que aí se encontrava.

Empurraram contentor na rua

Devido ao peso e com medo de serem apanhados pelo sistema de videovigilância montado no posto, os assaltantes optaram por introduzir o cofre num contentor do lixo que estava nas imediações e arrastá-lo. Primeiro, até à saída do parque de estacionamento do hipermercado. Depois, pelo passeio de uma estrada bastante movimentada.

Mas o facto de estarem, àquela hora da madrugada, pelo menos três homens a empurrar um contentor do lixo pelo passeio, chamou a atenção de um vigilante dos espaços comerciais existentes na zona.

Foi alertada a GNR e uma patrulha rapidamente se dirigiu ao local. Quando os guardas chegaram, o contentor já tinha percorrido cerca de 200 metros e estava próximo de uma rotunda que permite seguir em diferentes direções. Os militares ainda tentaram deter os ladrões, mas estes depressa abandonaram o cofre e fugiram.