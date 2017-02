Vídeo mostra assalto com metralhadora e marreta em Ponte de Lima

JN Hoje às 11:31, atualizado às 11:35 Facebook

Uma ourivesaria no centro da vila de Ponte de Lima foi alvo de uma tentativa de assalto, ao final da tarde de sexta-feira, com recurso a arma de fogo e o que parece ser uma marreta.

A ação dos assaltantes ficou registada em câmaras de videovigilância, que mostram cinco indivíduos encapuzados a disparar com uma metralhadora para tentarem entrar no estabelecimento, situado no Largo de Camões.

Além de terem disparado contra a montra da ourivesaria, os indivíduos também recorreram ao uso de uma marreta, mas não conseguiram roubar nada e colocaram-se logo em fuga, em dois carros ligeiros.

O alerta foi dado por populares.

A hora apresentada no vídeo, divulgado pelo jornal "O Minho", não corresponde à hora real dos acontecimentos por desajuste do sistema de videovigilância.