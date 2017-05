Vieira constituído arguido em caso de burla ao BPN

NUNO MIGUEL MAIA Hoje às 00:30 Facebook

Empresa de presidente do Benfica recebeu mais de 12 milhões de um crédito obtido de forma fraudulenta por outra sociedade.

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, está a ser investigado, enquanto empresário, há quase oito anos, por suspeitas de burla agravada de que foi vítima do BPN. O inquérito iniciou-se em 2009, com a denúncia do banco, já depois de nacionalizado. Na altura, o BPN dizia-se lesado num crédito nunca pago que atingiu o valor de 17,4 milhões de euros.

